Influencer renuncia en su primer día de trabajo porque querían que trabajara 8 horas seguidas

Muchas personas salen, todos los días, a las calles de su ciudad para conseguir un empleo que les permita llevar dinero a sus hogares. Desafortunadamente, hay muchos solicitantes que no consiguen un puesto digno que les permita tener un buen estilo de vida. Es muy común que las empresas se aprovechen de esto y ofrezcan lo mínimo a sus empleados. Sin embargo, en las últimas horas comenzó a viralizarse la historia de una joven que renunció porque “querían que trabajara 8 horas seguidas”.

Mediante un breve video para TikTok, la creadora de contenido confesó que el pago que iba a recibir era el salario mínimo: “Estaba recibiendo el salario mínimo cuando debería haber ganado al menos uno o dos dólares más por hora por realizar todas estas tareas”, explicó en el clip que ya suma más de tres millones de reproducciones en la app china.

La empleada aseguró que “El salario no era significativo, pero era un trabajo, así que entré al local y una amable señora me dio la bienvenida y comenzó a capacitarme en la gestión de la tienda”. Para sincerarse con sus espectadores, la mujer explicó que el horario fue lo que más le generó molestia, pues le pedían trabajar 8 horas sin algún tipo de descanso: “Querían que trabajara 8 horas seguidas sin tener ni siquiera un descanso de diez minutos”.

