¡Pide respeto! Mamá con OnlyFans responde a los ataques de otras madres

OnlyFans es el portal más utilizado para ofrecer contenido exclusivo; pese a no ser una obligación, muchos creadores de contenido de este sitio venden fotos y videos explícitos. Tras lo ocurrido por la pandemia, miles de mujeres se crearon un perfil y esperaron conseguir las grandes cantidades de dieron.

Entre todas las modelos, en las últimas horas comenzó a viralizarse la historia de Andrea, una madre de familia soltera que decidió responder a todos los ataques que recibe por tener un perfil en OF. La creadora de contenido utilizó su cuenta de Twitter para plasmar su pensar: “He sido cuestionada por varias mujeres por tener OnlyFans, plataforma de paga donde se suben fotos y videos exclusivos. Aquí les cuento: Tener OnlyFans no quiere decir que no desempeñe otras cosas en mi vida, ahora estoy pagando el patrimonio de mi hijo, su educación y mi carrera” , inició la influencer.

“También aclarar que yo soy dueña de mi cuerpo, decido cómo, cuándo y dónde, ah, y con quién como cada persona que hay en el mundo. Onlyfans me da para solventar mis gastos y vivir”, enfatizó la dueña del proyecto llamado “La doña luchona”. Para finalizar con el comunicado, la modelo aseguró que “Las personas opinan lo que deberías de hacer con tu vida y siempre se meten a dar su opinión. Y a mí siempre me valdrá madres lo que digan, el only es mi trabajo y mejor pagado de algunos trabajos decentes”.

