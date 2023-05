¿Lo mató? Abuelo arroja maceta a skater y le da en la cabeza

El ‘skateboarding’ es un deporte que consiste en deslizarse sobre una patineta, en la que es posible realizar diversos trucos. Desafortunadamente, muchas personas ven esta actividad con malos ojos e impiden que los practicantes realicen sus hazañas, sin embargo, un hombre cruzó la línea y decidió arrojar una maceta, desde una gran altura, a un joven que intentaba realizar un truco.

Te recomendamos: ¡México mágico! Joven relata cómo fue asaltado por su suegro

De acuerdo con medios locales, el afectado aseguró que “Un vecino nos atacaba con plantas. Primero le tiró una a Guillaume pero no le dio. Luego otra a mí que me dio de lleno. Fue una locura. Me podría haber matado. De hecho me dejó inconsciente”.

La abuela ahí campeando pic.twitter.com/CdSBADnGHK — Los Negros Del Ataúd ⚰ (@NegrosConAtaud) May 29, 2023

La víctima intentó realizar un ‘hippie jump en un doble bank’, mas todo tuvo que parar por la fuerte agresión que logró ser documentada: “No nos lo creíamos. Pero también pensaba: ‘es imposible que me de’, voy demasiado rápido. Pues me dio en el cuello y en la espalda, perdí la visión y la memoria, me di de cabeza contra la esquina y caí al suelo inconsciente”, explicó el afectado.

Los oficiales llegaron al lugar para validar qué es lo que había ocurrido y detener al responsable, mas el deportista decidió no levantar alguna denuncia : “Los policías le preguntaron si quería denunciar. Y si bien cuando vio las imágenes pensó que le podría haber matado y había que hacer algo, por otro lado creía que no tenía dos horas para ir a comisaría y todo lo que ello implica”, explicó el portal antes citado.

Sigue leyendo: ¡Y no para! Mamá bailarina ahora perrea en billar

La grabación de los hechos suma más de dos millones y medio de reproducciones en la red social perteneciente a Elon Musk, donde se pueden leer mensajes como “Porque los abuelitos exigen respeto y ellos no respetan a nadie?”, “si te fijas en el suelo .... no era el primero”, “Propuesta para el Premio Nobel de la Paz”, o “Le tenía que dar en alguna oportunidad”.