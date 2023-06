¿Cuántos quiere? Madre de 11 hijos, con 8 padres diferentes, desea más embarazos

Muchos padres de familia piensan en tener dos hijos para que ambos se puedan acompañar y cuidar, otros, tienen más altas sus expectativas y buscan más primogénitos. Entres todas las opciones, una joven de 23 años causó revuelo en redes sociales por confesar que quiere ser madre de 30 niños.

Te recomendamos: Doctora detiene TikTok al mostrar qué hace en sus tiempos libres

Con solo 23 primaveras, Phi utilizó su cuenta de TikTok para sincerarse y confesar la cantidad de hijos que planea tener. Con 11 hijos, la influencer sueña con dar a luz a otros 19 y así tener la familia deseada.

La mujer también tiene como deseo que cada uno de sus próximos primogénitos sean de diferentes padres ya que si algo le pasa a ella, sus hijos tendrán el respaldo de otros padres: “Si solo tengo un padre y me abandona o se muere , mis hijos se quedarían sin padre, pero si tengo ocho y tres mueren o me abandonan, todavía me quedan cinco padres”, comentó la mujer en un clip que ganó millones de reproducciones en la app china.

Sigue leyendo: Karely Ruiz muestra de más durante baile para seguidores 👀