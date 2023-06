¿Merecido? Extranjero entra a vagón exclusivo del Metro y así reaccionan las mujeres

Extranjero ingresa a vagón exclusivo del Metro y así reaccionan las mujeres

El Metro de la CDMX es el transporte más utilizados por millones de personas; desafortunadamente, muchos sujetos se aprovechan de la gran afluencia para acosar a las pasajeras que solo desean llegar seguras a sus destinos.

Te recomendamos: ¿Por el calor? Graban a hombre tomando caguama en Metro de la CDMX

La Ciudad de México implementó, de manera indefinida, la división de vagones exclusivos para mujeres y así brindar un espacio en que las damas se sientan seguras de cualquier tipo de acoso. En las últimas horas comenzó a viralizarse el video donde se ve a un presunto extranjero abordar a este espacio y recibir una gran cantidad de comentarios.

“Me pregunto si este extranjero sabía lo que le esperaba al subirse al vagón de mujeres”, es el texto que insertó Noemi en el video que compartió en TikTok. En el mismo, se escucha algunas mujer decir que “el manoseo va de a gratis” o “va calado, va probado”, con relación a la presencia del hombre.

Según la misma internauta: “como estaba guapo, no lo dejaron bajar” , en el clip es posible escuchar un grito: “zorro, no te lo lleves. Zorro, no te lo lleves”, mientras una usuaria subía su pierna en el cuerpo del individuo.

Sigue leyendo: Maestra sorprende a padres con baile durante festival escolar

El hecho provocó que cientos de personas dejaran su comentario en la publicación que ya supera el millón de reproducciones en la app china: “Pero cuando bajaron a un viejito… se pasan!”, “se veía muy incómodo el muchacho”, “Ahhh pero si fuera otro ahí están de que se baje”, o “Si hemos pasado por esa incomodidad, por qué lo hacemos???”, son algunos de los comentarios colocados en el posteo.