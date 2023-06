“Venimos por ti”: Mario Bezares revela que presenció las amenazas hacia Paco Stanley antes de su asesinato

En las últimas horas, “El Show: Crónica de un Asesinato” se ha convertido en uno de los temas más hablados en diversas redes sociales. Tras 24 años del asesinato de Paco Stanley, miles de personas siguen realizando preguntas que, hasta el día de hoy, no tienen una respuesta clara. Entre toda la polémica que se ha generado con el documental de Televisa, Mario Bezares habló sobre el momento en que presenció la manea que recibió el conductor de “Pácatelas” antes de ser acribillado.

“Una vez, Paco llega a un restaurante a esperar a su familia y de repente llegan unos asaltantes y le dijeron: ‘Venimos por ti’”, contó el mejor amigo de Stanley, quien también aseguró que “Dice Paco: ‘¿Por qué me dijeron esto a mí?’, seguramente trataron de amedrentarte o de espantarte”.

Mario relató que esa no fue la única vez que Paco recibió una advertencia: “La segunda ocasión yo iba con él en un Z3, íbamos por Revolución, llega una moto y de repente Paco dice: ‘Ya valió madres’, me llegan y me dicen: ‘A ver Mayito’, sabían quienes éramos. Íbamos a una rueda de prensa del programa ‘Una tras otra’”.

De acuerdo con lo presentado en el documental, Paco Stanley hizo la denuncia pública en la televisión y lanzó un mensaje contra el gobierno en turno, ya que aseguró que acababa de sufrir un intento de asalto. No obstante, ninguno de los dos presentadores fue ante las autoridades por las pérdidas materiales.