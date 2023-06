Sara Corrales sufre descuido en programa y hace topless

En México existen muchos programas que se dedican a realizar concursos con famosos. Estos espacios en la televisión suelen tener una gran cantidad de televidentes, sin embargo, en las últimas horas ‘Me Caigo de Risa’ fue tendencia en muchas redes sociales, pero ¿Qué fue lo que sucedió?

Durante uno de los bloques, la actriz y conductora de televisión Sara Corrales tuvo un pequeño percance que le levantó su blusa y realizó topless: “¿De qué se trataba esto?”, fueron las primeras palabras de la mujer al vivir el incómodo momento. Después de algunos segundos, Sara lo tomó con humor y continuó con el juego.

El suceso fue compartido en redes sociales por diversos usuarios, asimismo, la cuenta oficial del programa revivió el momento: “Ya sabemos cuál es la parte favorita de los papás disfuncionales con la visita de Sara Corrales”, es la descripción que colocaron en el clip que ya suma miles de reproducciones en las diversas plataformas.

Corrales también comentó que “No puedo más con estooooo! No saben cómo me divertí con ustedes, los adoro”, otros seguidores aseguraron que “Hola Sara la verdad no te conocía, ayer que te vi en el programa pense será un fresa esta chava y nada eres super alivianada y se ve que eres muy buena onda y no solo por ese juego en todos se ve que te estuviste divirtiendo. Saludos”, “que buen taco de ojo, te lo agradecemos de eso se trata de ir a divertirse es el mejor programa para sacar el estrés”, o “bendiciones para ti y tu lindo sentido del humor gracias por ser tan espontánea y sencilla gran programa reí como niño súper chévere”.