Tras reunión con Biden, modelo hace topless en la Casa Blanca

En los últimos años, las personas han hecho un mayor uso de las redes sociales para compartir qué es lo que realizan todos los días, tal como la activista Rose Montoya, quien compartió una serie de fotos y videos durante su visita a la Casa Blanca. La modelo transgenero fue invitada para charlar con el presidente de los Estados Unidos durante el evento Pride que se realizó en dicho lugar.

Después de conocer al mandatario, la mujer decidió posar en topless y subir todo el material a su cuenta de TikTok: “¿Estamos en topless en la Casa Blanca?” , son las palabras que gritó la mujer de 27 años. La Casa Blanca se contactó con un medio local para brindar su postura con respecto al material que está en diversas redes sociales.

Activistas LGBTQ que fueron invitados a la Casa Blanca por la Administración Biden bailaron con la bandera trans y se grabaron en topless en la residencia del Presidente de EEUU: pic.twitter.com/SiK08OZfVr — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) June 13, 2023

“Este comportamiento es inapropiado e irrespetuoso para cualquier evento en la Casa Blanca. No refleja el evento que organizamos para celebrar a las familias LGBTQI+ ni a los otros cientos de invitados que asistieron. Las personas que aparecen en el video no serán invitadas a eventos futuros”, dijo el portavoz de la Casa Blanca.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, reiteró ese punto en su rueda de prensa: “Las personas en el video ciertamente no serán invitadas a eventos futuros. Y esto no ha ocurrido antes. Esto no es algo normal que ha sucedido bajo esta administración”.

