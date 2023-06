Mujer estrangula y calcina a sus padres porque “ya no los aguantaba”

Muchas personas adoptan a niños para hacer una familia y así cuidarlos que, por una u otra razón, buscan un techo y amor para crecer. Ana Carolina López Enríquez era una pequeña nacida en 1996 que fue puesta en adopción desde muy pequeña. Su madre biológica tenía VIH y su padre nunca se interesó por ella.

Efrén López Tarango, de 65 años, y Albertina Enríquez Ortegón, de 45, vieron en la menor una opción de formar un hogar, la adoptaron y la llevaron a su casa en Chihuahua. Pese a luchar para que la hija se sintiera acogida, Ana siempre tuvo resentimiento hacia sus hermanastros.

La justicia mexicana condenó a Ana Carolina a 14 años y 6 meses de prisión por un delito de homicidio agravado y fue trasladada al Centro Especializado en Reinserción Social para Menores Infractores, de donde salió en libertad cinco años más tarde tras un comportamiento“ejemplar” pic.twitter.com/C6QVbOf4FP — 𝗵𝗲𝘆 𝗶𝘁❜𝘀 𝗔𝗻𝗱𝘆 👻 (@andy_whats) June 12, 2023

Carolina era vista como una chica tranquila, reservada, inteligente, aunque poco sociable, por eso se sorprendieron al enterarse que la adolescente mató y calcinó a sus padres. De acuerdo con diversos medios locales, la mujer buscó a su novio José Alberto Grajeda Batista, con el que llevaba pocos meses, para realizar el plan perfecto.

Mauro Alexis Gómez Zamarrón, un amigo de la pareja, apoyó en la planeación y se sumó a la estrategia. Ana quería cobrar la herencia de los adultos y así casarse con José Alberto. El viernes 3 de mayo de 2013, los acusados acabaron con el matrimonio.

“Ana Carolina escondió a sus cómplices en la casa y cuando llamó a Albertina para que le ayudase en la cocina, Mauro aprovechó para estrangularla con un cable mientras la mujer perdía la vida mirando de frente a su hija. Acto seguido, le inyectaron tres jeringas de veneno para ratas en el pecho y en la yugular y escondieron el cuerpo hasta la llegada del padre”, mencionaron algunos informes.

Antes del juicio, la menor fue sometida a un informe psicológico, que resultó tan esclarecedor como sorprendente. Los expertos concluyeron que Ana Carolina, pese a su juventud, tenía el nivel más alto de psicopatología en la escala de crímenes violentos del FBI. pic.twitter.com/Ky9XodD8c7 — 𝗵𝗲𝘆 𝗶𝘁❜𝘀 𝗔𝗻𝗱𝘆 👻 (@andy_whats) June 12, 2023

Carolina mató a Efrén López de la misma manera, después, llevó los cuerpos rumbo al Periférico Lombardo Toledano, de Chihuahua. Tras encontrar una zona baldía próxima al parque acuático Sapo Verde, arrojaron los cuerpos al suelo, los rociaron con gasolina y lanzaron una cerilla.