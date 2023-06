¡Segundos de terror! Pasajero de camión sin frenos graba momento de choque en calles de México

El pasado 14 de junio se registró el accidente de un camión que se quedó sin frenos cuando transitaba por calles de Santa Catarina, en Nuevo León. Los primeros informes relataban que el conductor intentó mantener la calma pese a tener un vehículo que iba a exceso de velocidad. Pese a los constantes esfuerzos, la unidad volcó y se impactó con otros coches involucrados.

En las últimas horas se comenzó a polarizar el video de un usuario que decidió grabar los segundos antes al impacto: “Ay, se quedó sin frenos. Se quedó sin frenos. Cuídeme mucho al niño, cuídeme al niño por favor ”, es o que dijo una mujer al percatarse de las maniobras que realizaba el chofer para que el suceso no acabara en tragedia.

"¡SE QUEDÓ SIN #FRENOS!, ¡SE QUEDÓ SIN FRENOS!" 😳#VIDEO grabado segundos antes de que un camión del transporte público chocara y volcara esta mañana en Santa Catarina, #NuevoLeón.



En el #accidente se lesionaron 46 personas.https://t.co/IDDAdQPFo1 pic.twitter.com/55WP25ENeM — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 14, 2023

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil y ambulancias de Gobierno del estado para atender a las 40 personas que resultaron lesionadas por el lamentable percance. Hasta el momento, no se reportan decesos tras el accidente, mas muchos continuan en valoración para darlos de alta.

