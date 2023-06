¿Todo era un show? Ron Roneos denuncia a La Niña Fresa por agredirlo y robarle su perro

Ron Roneos todavía no elimina las fotos y videos con La Niña Fresa (Especial )

Las redes sociales son utilizadas por muchas personas para compartir qué es lo que realizan todos los días, mas los internautas suelen romantizar lo que suben y solo muestran “lo bueno” de lo que viven. Esto también ocurre con las relaciones, tal como la que tenían Ron Roneos y La Niña Fresa , mismos que se viralizaron en la última hora.

Te recomendamos: ¡Temperaturas de terror! Niña pierde la vida por golpe de calor en Veracruz

“La relación perfecta” sorprendió a todos sus seguidores al evidenciar los maltratos ya abusos que vivieron. De acuerdo a lo compartido por el joven Ron, en diversas ocasiones intentó terminar el noviazgo, mas su pareja se negaba y lo chantajeaba de diversas maneras : “Llevo meses sufriendo violencia en el noviazgo”, es como inicia el texto que colocó el influencer en un video que subió a TikTok.

“Así reacciona La Niña Fresa cuando intento terminarla. Lleva meses chantajeándome con denunciarme falsamente con videos de nuestras discusiones sacadas de contexto y autolesionándose si la termino. Me debe mucho dinero y se quiere robar a mi perro. Tengo testigos visuales y auditivos” , confesó el integrante de QueParió!.

Sigue leyendo: ¿Qué actividades se realizarán en la CDMX por el mes del Orgullo LGBTTTIQ+?

Roneos mostró un segundo video en el que se ve cómo La Niña Fresa intentó llevarse a la mascota. Ambas grabaciones ya superan las 10 millones de reproducciones en la app más descargada de todo el mundo, donde se pueden leer mensajes como “MI PAREJA FAVORITA, ¿Qué está pasando?”, “me voy despertando y esto es lo que me aparece, dejen agarro señal”, “Pues que le diste para que no te quiera dejar”, o “yo no sigo el chisme, el viene hacia mí”.