¿Perdió la vida? Por culpa de la madre, niña se ahorca con ventana de automóvil

Twitter es una de las aplicaciones más utilizadas en todo el mundo. Millones de personas acceden a este sitio para obtener información de temas relevantes y así mantenerse al día. Las políticas de dicha plataforma permite que se compartan videos e imágenes sensibles, tal como la que compartió en la que se ve cómo una menor de edad se ahorcó con la ventana de un vehículo.

La familiar de la menor acudió a un lava autos para limpiar su coche. Al momento de apagar la unidad, las ventanas comenzaron a subir, desafortunadamente, la infante tenía la cabeza afuera y esto le provocó una estrangulación.

La víctima permaneció de esa manera por algunos segundos hasta que un presente se dio cuenta de los hechos y corrió para socorrer a la pequeña. La madre corrió para encender su auto y así evitar que su primogénita perdiera la vida en el trágico accidente.

