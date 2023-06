Vecinos de la CDMX atropellan y golpean a ladrón por robar autopartes

La Ciudad de México es una de las metrópolis más grandes en todo el mundo. Millones de citadinos son cuidados por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y otros cuerpos policiales; sin embargo, muchos vecinos aseguran que los maleantes siguen delinquiendo, por eso, deciden actuar y tomar justicia a mano propia.

En las últimas horas, se comenzó a viralizar la grabación difundida por el comunicador Jorge Becerril en la que se observa a un grupo de hombres golpear a un presunto ratero de autopartes. Una cámara de seguridad logró documentar el momento en que el implicado llegó abordo de una camioneta e intentó robar la batería de un automóvil.

Tunden a sujeto cuando robaba autopartes, se presume que ocurrió cerca del hospital de Rehabilitación, entre las estaciones del tren ligero Periférico y Xomali. @TlalpanAl. #Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/baYGisaazM — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) June 26, 2023

El propietario logró ver el robo y salió para golpear al individuo. Con una patada en el pecho, el acusado voló y fue atropellado por un camión de transporte público. Por fortuna, el maleante logró levantarse, mas fue golpeado por todos los vecinos.

De acuerdo al comunicador, los hechos ocurrieron entre las estaciones del Tren Ligero Periférico y Xomali, en la alcaldía Tlalpan, Ciudad de México. Hasta el momento, el clip suma más de 650 mil reproducciones en la red social Twitter.