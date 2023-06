¿Hizo bien? Hombre salva a mujer de cobrador, pero se entera que debe 54 semanas

Existen muchas tiendas que ofrecen créditos para comprar algún producto y así “apoyar” a los clientes. Desafortunadamente, hay algunas personas que, por una u otra razón, dejan de pagar y comienzan a ser hostigados por cobradores para que salden su deuda.

Las tiendas departamentales ya tienen un grupo de empleados que salen, en moto, a los domicilios registrados para solicitar que paguen y así recuperar lo perdido. Pese a ser una constante, en las últimas horas se comenzó a viralizar la mujer que fue salvada de uno de estos hombres, mas el “buen samaritano” descubrió que la dama debía 54 semanas.

"Ah no si te mamaste mija" 😂 pic.twitter.com/9WKsao80u7 — El CondeNado (@elconde_nad0) June 28, 2023

En un video, compartido en Twitter, se puede ver el momento en que la deudora comenzó a pelear con el cobrador. La persona que grababa los hechos le recomendó que se subiera a su auto y así dejar al motociclista que buscaba el pago.

Al momento de preguntar cuánto debía, el hombre se enteró que debía 54 semanas de una pantalla: “Ah, no. Sí te mam*ste, mija” , fueron las palabras del involucrado. Hasta el momento, la grabación de los hechos suma más de un millón de reproducciones en la red social perteneciente a Elon Musk.

