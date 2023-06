Camión de construcción atropella a niño que corrió sin fijarse

Los niños son personas que siempre buscan divertirse de una u otra manera. Al no tener conciencia de qué cosas les pueden provocar severos daños a su salud, los infantes deben ser cuidados por adultos, sin embargo cualquier descuido puede provocar un trágico final.

Te recomendamos: ¡A quemarropa! Sicarios asesinan a esposa de narcotraficante en cafetería

Una cuenta de Twitter compartió las grabación de seis segundos en la que se ve cómo un niño cruzó la calle sin fijarse. En ese momento un camión, utilizado para obras de construcción, pasó por el mismo lugar y no pudo detenerse.

Los espectadores esperaron lo peor y creyeron que el pequeño había muerto en la vía pública. Como si se tratara de un milagro, la víctima logró levantarse para ser revisado por sus seres queridos. Hasta el momento, la grabación de los hechos suma más de dos millones de reproducciones en la red social perteneciente a Elon Musk.

Sigue leyendo: 📹 Perito naval muestra cómo fue la implosión ocurrida en el Titán