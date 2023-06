¡Amor eterno! Novio de Talina Fernández confiesa los pendientes que le dejó

Talina Fernández y su novio demuestran que no hay edad para vivir el amor Instagram: @talinafernadezoficial

El pasado 28 de junio, Talina Fernández murió a causa de constantes dolores y molestias que la llevaron a un hospital, donde los informes médicos le detectaron leucemia: “Finalmente no tiene dolor y se fue con una sonrisa y recordando a todas la gente que le ha dado cosas buenas”, fue parte del texto que compartió el hijo de la dama del buen comer.

Pese a todo lo ocurrido con la conductora y presentadora, en las últimas horas se comenzaron a viralizar las palabras de despedida que dio José Manuel Fernández, el último novio de Talina Fernández. Frente a un par de medios, el hombre decidió sincerarse y confesar los pendientes que le dejó su amada.

“Me dejó pendientes, me iba a llevar a Egipto a ver las pirámides y un viaje en el Nilo”, explicó el novio. Al ser cuestionado sobre cómo vivió la relación, Manuel expresó: “Fue lo mejor que me ha pasado en la vida. Fue muy agradable, me hizo muy feliz”.

Como un buen amor, Jóse estuvo hasta el último minuto con Talina: “Cuando estaba mala, la acompañaba toda la noche. Yo le pedí a Dios, te la llevas o la dejas, no puede estar así”.