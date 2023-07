Odalys Ramírez enciende las redes con microbikini de verano

La Casa de los Famosos México se convirtió en el reality show más popular de Latinoamérica. Entre los diversos concursantes, Wendy Guevara se ganó el corazón de los internautas y es la candidata favorita para llevarse el premio.

Te recomendamos: ¿Cómo acabó? Ponen película XXX en hospital y causa críticas en redes

Pese a todo lo relatado, en las últimas horas comenzó a viralizarse el atuendo de la conductora Odalys Ramírez . Sí, la también creadora de contenido utilizó su cuenta de Instagram para mostrar el microbikini que utilizó con el sol de verano.

Odalys Ramírez mostrando su gran físico en un bikini de color rojo (Captura de pantalla )

La también modelo utilizó una historia en la app perteneciente a Meta, que duran solo 24 horas, para sorprender a sus millones de seguidores. Pese que la imagen antes menciona fue la que la llevo a ser tendencia, Odalys también publica cómo es su día a día y qué atuendos utiliza para conducir en La casa de los Famosos México.

Sigue leyendo: Maestra de Matemáticas comparte cómo son sus clases

“Estás guapísima querida @odalysrp”, “Todddos nos fijamos en el brillo de tus ojos”, “De reality no tiene nada, todo es un Fraudeeee” o “Porque no responden a los cuestionamientos sobre el complot y la trampa de esta semana porque no aplicaron sanción que esta pasando hay favoritismo entre la producción los conductores y los panelistas”, son algunos de los comentarios realizados en la publicación de la conductora.