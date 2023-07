¿Por ventas? Edecán se arriesga con atuendo y enciende las redes sociales

TikTok es una de las aplicaciones más utilizas en todo el internet. Millones de personas ingresan, todos los días, para ver videos que se popularizan de gran manera; por eso en las últimas horas, la palabra “edecán” se convirtió en una una de las más buscadas en el portal chino, pero ¿A qué se debe?

Un clip, de solo 30 segundo, muestra el momento en que una joven bailaba en un establecimiento para atraer el interés de las personas que pasaban por el lugar. Acompañada de buena música, la edecán usó una vestimenta blanca que para muchos es de transparencia.

El entallado traje contaba con un espacio en el centro que permitía ver la figura fitness de la joven. Uno de los presentes decidió grabar a la mujer, quien se cubrió el rostro por pena. Bastaron los segundos antes mencionados para que los internautas intentaran dar con el perfil de la mujer y así conocer si tiene OnlyFans.

Hasta el momento no se sabe en dónde fue grabado el video, pero aseguran que la mujer es mexicana y que se encontraba trabajando como edecán en algún lugar del territorio nacional.

“Si vale la pena meterse en broncas por esta mujer”, “Que falta de respeto que no publiquen el nombre de esta bella dama”, “que desconsiderado no dar su nombre, ahora no estare tranquilo el fin de semana” o “algún héroe sin capa que tenga su ig”, son algunos de los comentarios realizados por diversos internautas.