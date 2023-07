¿Merecido? Policía NOQUEA a mujer por golpear a su compañero

La policía es un cuerpo armado encargado de resguardar la integridad de los civiles; pese a recibir constantes críticas por el número de robos que se viven en diversas ciudades, los elementos buscan realizar sus deberes de buena manera. En las últimas horas, usuarios de Twitter hicieron un debate por la forma en que un oficial respondió a las agresiones de una mujer: la noqueó.

En el clip, grabado por un conductor que se encontraba en el lugar, se observa cómo la fémina golpeó, con el puño cerrado, a un uniformado que la intentaba detener. Su compañero, al notar las constates agresiones, decidió intervenir y alejar a la dama.

Une femme pensait qu'elle pouvait frapper un flic et s'en tirer comme ça... pic.twitter.com/6oGrP35coY — 100% RUE🏢🔞® (@amineriree) July 8, 2023

Con un fuerte golpe, el servidor público noqueó a la implicada y provocó que esta cayera al suelo. Dos policías la intentaron levantar y detuvieron. El conductor paró la grabación al ser descubierto por la autoridad. Hasta el momento, el suceso suma más de un millón de reproducciones en la red social perteneciente a Elon Musk.

“Un negro pegando a otro negro es aceptado por dios , me alegro que el blanco no hiciese na pues iba derechito al infierno”, “Mmm ella es solo una persona, ellos 3... dónde está la igualdad”, “Esto es irracional,nunca una hembra,se va a comparar a un varón” o “Es triste, pero no queda otra”, son algunos de los comentarios realizados por diversos internautas.