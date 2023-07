Testigo relata el TRÁGICO accidente del elevador en el IMSS donde murió una niña

Los hospitales son lugares a los que los pacientes acuden para ser tratados y mejorar; desafortunadamente, no cuentan con un constante mantenimiento que permita una buena operación. Como consecuencia de todo lo anterior, una menor de solo seis años perdió la vida al interior de un elevador en el Playa del Carmen, Quintana Roo.

Te recomendamos: ¡Eran amigas! Mujer de la tercera edad mata a su vecina para robarle la tanda

En una grabación, que circula por redes sociales, se pueden cómo quedaron las instalaciones tras la intervención del grupo de rescate para sacar el cuerpo de la menor, asimismo, un medio local sacó un video en la que se escucha el relato de un hombre que estaba en el lugar de los hechos.

@lapancartadequintanaroo #IMSS VOLUNTARIOS QUE INTENTARON AYUDAR A LA MENOR QUE MURIÓ EN EL ELEVADOR DEL HOSPITAL DEL IMSS RECONOCEN LA FALTA DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO ADEMÁS DE INTENTAR OCULTAR LA TRAGEDIA A TRAVÉS DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD ♬ sonido original - LaPancartaDeQuintanaRoo

“Yo entré porque un señor salió a pedir la ayuda de todos. Yo soy de mantenimiento, sé cómo funcionan los elevadores y esa puerta se cerró porque los sensores que tienen no sirven. No servían” , expresó el entrevistado.

De acuerdo con el sujeto, al elevador: “Le faltaba mantenimiento. La niña quedó prensada entre el primer y segundo nivel. Yo no vi otra persona”. Tanto en fotos y videos que circulan por redes sociales se puede ver lo descrito por el señor: “El cuerpo pasó del primero al segundo piso . Tratamos de romper eso y no se pudo. No había herramienta para que se pudiera rescatar a la víctima”.

Sigue leyendo: ¿Así confiaron? Filtran la conversación de OceanGate con los tripulantes del Titán