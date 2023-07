Rosa Pastel, el trend más triste sobre los sueños rotos de los jóvenes 💔

Las redes sociales son un espacio en el que se difunden, en su gran mayoría, puros aspectos positivos. Este consumo excesivo de imágenes y video provoca que algunos internautas imaginen que la vida es perfecta y que no hay aspectos negativos. Para poner un poco de “realidad”, en las últimas horas se comenzó a popularizar el trend ‘Rosa Pastel’.

Te recomendamos: ¡Sin piedad! Trailero atropella a conductor que lo encaró

Estos clips muestran los momentos en que los jóvenes deciden dejar “sus sueños” atrás y lo acompañan de la música de Belanova: “todo acabó, no queda más, seremos dos extraños” . Los clips muestran la situación actual de los soñadores y cómo es que todo cambió.

Algunos ejemplos muestran a un joven, que en el 2020, publicó que “seré el mejor médico de este país” y la vida lo llevó a ser despachador de un supermercado. Asimismo, una joven enseñó el momento en que se graduó para ser una exitosa actriz y presentarse en los mejores teatros del país y acabó como empleada de una tienda de autoservicio.

Sigue leyendo: Doctora que murió 15 minutos REVELA cómo es el cielo