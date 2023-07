¿Se quitó todo? Mujer gana $3,000 por disfrazarse de Barbie en la calle ✨

Millones de personas cuentan, en todo el mundo, los días para poder acudir al estreno de Barbie. Esta cinta, protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling, ha generado que muchos locales adapten sus productos a la fiebre rosa y así atraer la atención de los clientes.

Asimismo, hay creadores de contenido que están realizando videos relacionados a la muñeca más famosa de todo el mundo. Dani Barajas es una de las tantas creadoras de contenido que está modificando sus creaciones y ahora comparte clips con la temática de la película que se estrenará el próximo 20 de julio.

En uno de sus últimos clips, Dani salió a las calles de su ciudad para ofrecer tres mil pesos, sí, tres mil pesos, a la persona que se transformara en Barbie. La influencer llegó con una presunta estudiante de arquitectura, misma que al principio no aceptó, mas después tomó el dinero y se cambió de ropa.

