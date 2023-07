Mujer denuncia a cine por solo tener 4 palomeras de Barbie

Instante en que la mujer documentó el coraje de los presentes al saber que no tendrían su vaso de Barbie (Captura de pantalla / Especial )

Tras el estreno de Barbie la película, miles de mexicanos se unieron a la fiebre rosa y corrieron por sus estradas para ver la cinta protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling. Con la llegada de la cinta, las distribuidoras más importantes del país sacaron palomeras y vasos que fueron la sensación.

Te recomendamos: ¿Los revenden? Clientes acusan a empleados de no querer vender vasos de Barbie

Desafortunadamente, en las últimas horas se comenzó a popularizar, mediante redes sociales, las denuncias de diversos clientes que acusan a los empleados no querer vender el producto para quedárselos y así ofrecerlos por fuera.

CINEMEX necesitamos una explicación y solución urgente 🤬 pic.twitter.com/QcpZwqf0oV — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) July 20, 2023

Una mujer se sumó a las publicaciones y decidió exhibir a un cine que, según el gerente, solo tenía cuatro palomeras de la muñeca más famosa en todo el mundo. Pese a llegar a la primera función, la internauta no consiguió el recuerdo y expresó que muchos clientes estaban molestos por la misma situación.

Sigue leyendo: ¿Abusivos? ‘Novios Barbie’ piden ayuda económica para pagar su boda