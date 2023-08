¿Es su bebé? Sandra Cuevas presenta al nuevo integrante de su familia

Sandra Cuevas es una de las mujeres más populares en el mundo de la política mexicana. Sus constantes acciones en la alcaldía Cuauhtémoc, mismas que difunde en todas sus redes sociales, hacen que miles de internautas sigan y comenten cada publicación que realiza.

Te recomendamos: Muere influencer vegana por anorexia al no comer, ni tomar agua

En las últimas horas, Cuevas sorprendió a sus seguidores al anunciar un mensajes que dejó sorprendida a más de una persona: “¡Les presento al nuevo integrante de mi familia! ¿Me ayudan a ponerle nombre?”, es el texto que colocó la mujer en la publicación que ya tiene más de 600 mil visualizaciones en Twitter.

¡Les presento al nuevo integrante de mi familia! ¿Me ayudan a ponerle nombre? ❤️ pic.twitter.com/fJNyX8W0v1 — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) August 3, 2023

No, no es un hijo o embarazo, se trata de su nueva mascota: un pequeño cerdito que fue cubierto con una cobija para que no pasara frío. Sandra pidió la ayuda de los internautas para ponerle nombre al nuevo integrante.

Sigue leyendo: ¿Qué pensaba? Hombre se autolesiona para conocer el filo de un cuchillo