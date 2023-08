¿Envidia? Madre responde críticas por usar bikini a tres semanas de dar a luz

El verano llegó a muchos países y con ello algunas personas deciden acudir a las playas más cercanas para disfrutar del mar y el sol. Casi siempre, diversos turistas utilizan trajes de baño muy cortos para asegurar un bronceado completo. Desafortunadamente, en las últimas horas una madre de familia fue atacada por posar en bikini.

Te recomendamos: ¿Hackeada? Natti Natasha comparte foto completamente desnuda

Cristina Pedroche, quien es una presentadora y modelo española, mostró su asombrosa recuperación postparto tras el nacimiento de su hija, hace apenas tres semanas. La también creadora de contenido aseguró, en el posteo que su cuerpo no es producto de “la suerte o los milagros”, sino el resultado de una cuidadosa “preparación antes y durante el embarazo”.

“No estoy de acuerdo. Depende también de muchos otros factores; tener tiempo para entrenar, alguien que cuide al bebé, alguien que te cocine” o “no hay milagros ni suerte, lo que hay es dinero”, fueron algunos de los mensajes que inundaron las redes sociales de la influencer, misma que tuvo que sacar un comunicado para solicitar el cese de los ataques.

Sigue leyendo: Joven descubre que su primo le tomó captura de pantalla a su historia sexy

“No he dicho que ese sea el cuerpo que se le tiene que quedar a nadie después de dar a luz. Es mi cuenta y hablo de mí, solo de mi caso personal. No hablo de otras mujeres ni de otros embarazos que no sean el mío. Yo he tenido un muy buen embarazo sin ningún problema médico que me haya hecho coger más peso ni nada, además de haberme cuidado con deporte y la alimentación”, fue parte de la explicación que dio la conductora.