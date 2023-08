¿Hay un ‘más allá’? Joven revela qué vio y sintió al estar muerto por 5 minutos

“¿Existe el más allá?”, es una de las preguntas que cuentan con una infinidad de respuestas dependiendo la personas que responda. Entre todas las posibilidades, las más frecuentes son “sí” porque hay un ser divino y “no” porque la ciencia lo respalda.

Para ser un poco más objetivo, en las últimas horas se comenzó a viralizar el relato de un muerto. Sí, Jesús Gerardo es un joven que estuvo muerto durante cinco minutos y volvió a la vida para contar cómo es ‘el más allá’.

El internauta utilizó su cuenta de TikTok para contar cómo la experiencia que muy pocos pueden experimentar: “En realidad no vi ni sentí nada. Es raro de explicar, ni siquiera sé totalmente qué es lo que sucedió... Lo voy a decir así, es como si nunca hubieras nacido. Si no hubiera despertado, seguramente ni me hubiera dado cuenta de lo que pasó”.

Como recomendación, Jesús invitó a los espectadores a aprovechar al máximo cada día de sus vidas y dejar de lado las preocupaciones cotidianas porque cada momento es valioso.

“Disfruten su vida, porque nunca sabes cuándo va a terminar y realmente no sabemos si después de la vida vaya a haber algo más. Entonces este es el momento”, finalizó.

Hasta el momento, la grabación de los hechos suma más de un millón de reproducciones en la red social más descargada de todo el mundo, donde se pueden leer mensajes como “Muchas veces depende de tus creencias, gente religiosa dice ver la luz y experimentar cosas”, “”¿No notas algo diferente a tu alrededor? Algún evento que tu recuerdes y otros no” o “Llevo meses sin poder de dormir por miedo a morir y no haya nada más”.