¿Cuánto dejaron? Califican de tacaña a familia Aguilar por dar poca propina

La música regional mexicana se convirtió en uno de los géneros más escuchados en todo el mundo. Pese a ser un éxito a nivel mundial, millones de familias disfrutan, desde hace muchos años, las canciones realizadas por diversos compositores mexicanos.

Te recomendamos: ¿Mamá de Yahritza y su Esencia la defiende por lo que dijo de México?

Entre toda la cantidad de músicos, la familia Aguilar es una de las más importantes en el mundo del regional. Por más de dos generaciones, l os descendientes de Antonio Aguilar han representado a la música en todo el mundo. En los meses pasados Ángela ha sido brutalmente criticada por algunas declaraciones en redes sociales.

Pepe aguilar propina pic.twitter.com/svjaKKR9U0 — Andrés Guzmán Pérez (@AndresGuzman_92) August 9, 2023

Ahora no solo es la cantante, en las últimas horas la familia Aguilar fue calificada de tacaña por solo dejar 20 dólares como propina en un restaurante en Estados Unidos.

Hasta el momento, se desconoce la fecha de cuándo ocurrieron los hechos. Ni Pepe o Ángela han comentado al respecto, el único que lo hizo fue Leonardo Aguilar: “El güey desde que se acercó se sentía una vibra horrible, sabía que iba a sacar una tontería. Nosotros dejamos de LEY 20% de la propina MÍNIMO! La comida no fue de $100 fue de más”, escribió Leonardo en su cuenta de Instagram.

Sigue leyendo: ¿Es real? Don Ramón reencarna en Luis Miguel durante concierto