¿Le tiró a Rauw? Difunden canción de Rosalía tras ruptura amorosa

Muchas personas aseguran que el amor es uno de los sentimientos más importantes, por eso cuando uno de sus artistas favoritos comienza una relación, la euforia se siente en todas partes. Rosalía y Rauw Alejandro fueron los cantantes que provocaron gran felicidad en sus seguidores al anunciar un compromiso para casarse; desafortunadamente, meses después la relación acabó y ahora los rumores de por qué terminaron es algo que se busca en las redes sociales más usadas en todo el mundo.

Te recomendamos: Britney Spears detiene las redes con baile de pole dance con lencería

En las últimas horas se comenzó a popularizar, en todo el internet, la supuesta canción que realizó la Motomami junto a Quevedo. Zaid, quien se presenta como un productor, compartió en su cuenta de TikTok la grabación que ya suma más de un millón de reproducciones en el portal chino.

¿Qué dice la canción?

“Desde que no estás las noches son más frías y mis sueños jodiste. El cora partido bebé porque tú nunca a mí me quisiste de verdad. Ahora te jode a ti bebé, ¿verdad? Esta noche después del party no me vuelvas a llamar, no ves que con otro culito voy a estar”.

Pese a la gran popularidad del tema, la creación se realizó mediante inteligencia artificial. Sí, un fan pudo usar la voz de dos cantantes de talla mundial para crear una canción que se podría considerar como una “tiradera para Rauw”.

Sigue leyendo: ¿Cuánto dejaron? Califican de tacaña a familia Aguilar por dar poca propina