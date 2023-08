“Hay fans que quieren manejar tu vida”; Wendy Guevara rechaza críticas por relación con Marlon Colmenarez

La Casa de los Famosos se convirtió en uno de los programas más seguidos en todo México. Miles de personas disfrutaron de las transmisiones 24/7 que se realizaron durante varias semanas. Como era de esperarse, Wendy Guevara se coronó ganadora y ahora disfruta de sus millones y la gran difusión mediática.

Entre todo lo bueno, en las últimas horas se comenzó a viralizar el límite que marcó la creadora de contenido para dejar en claro que no permitirá que critiquen su vida personal; así es, la mujer respondió a los comentarios negativos por regalar un automóvil a Marlon Colmenarez.

Es enserio que Wendy extrañanaba tanto a Marlon para que en su primer día juntos ya le esté reclamando algo? Amiga date cuenta 🥶#WendyGuevara pic.twitter.com/hfa45BZG9b — 🦂 (@2402fs) August 16, 2023

Pese a las opiniones negativas, desde el final del reality se le ha visto con él en diversas ocasiones. El pasado miércoles se viralizó un video en el que Wendy Guevara recibe una llamada de atención de Marlon. El suceso generó mucha indignación y críticas en redes sociales.

Los seguidores de la integrante de ‘Las Perdidas’ le rogaron que “abriera los ojos” y se alejara de una vez por todas de Marlon: “¿Es en serio que Wendy extrañaba a tanto a Marlon para que en su primer día juntos ya le esté reclamando algo? Amiga date cuenta”.

