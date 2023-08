En EE. UU., mexicana corre a tamalero y le pide que regrese a México porque “allá hacen lo que quieren” 😡

El sueño americano es uno de los deseos más comunes en muchas personas de Latinoamérica. Las precarias condiciones para mantener una familia, o la constate inseguridad, obliga a que muchos dejen sus naciones para trasladarse al país de las barras y las estrellas con la esperanza de mejorar la calidad de vida.

Desafortunadamente, a la hora de llegar al nuevo lugar, los connacionales se encuentran una infinidad de problemas con relación a su nacionalidad. Entre todos los ataques, en las últimas horas se comenzó a viralizar la grabación en la que una supuesta mexicana corrió a un tamalero y le dijo que se regresara a México porque acá hacemos lo que queremos.

“Una cosa: Cuando vengas a vender tamales sin licencia, sin permisos, sin nada, pita de aquel lado. No me importa si te quedas de ahí parado (...) Para ser negociante necesitas permisos y tú no los tienes”, comenzó a discutir la mujer con el hombre que anunciaba el alimento con una bocina.

El vendedor le pidió que no lo insultara y la retaba a repetir las palabras que le habían dicho antes de que comenzara a grabar. La afectada insistió en que solo buscaba que el hombre “pitara en otro lado” porque s us perros ladraban cuando él se anunciaba.

“Pita de aquel lado, como les he dicho antes, para que mis perros no hagan eso, porque cuando mis perros se ponen a hacer eso molestan a la gente (...) Porque lo haces adrede, vienes y te pones aquí”.

Tras seguir discutiendo, la mujer lo evidenció por no pagar impuestos y le pidió que se regresara a México en donde “hacen lo que quieren”: “De ese dinero que tu sacas no pagas impuestos, no pagas luz... Se un negociante, paga bien al gobierno lo que tienes que pagar, si no quieres pagar aquí con este negocio, vete pa’ México, allá hacen lo que quieren”, finalizó.

El hecho provocó una gran de comentarios negativos hacia la mujer, pese a que ella aseguró que “he tenido mucha paciencia contigo”, los internautas no dejaron pasar la ocasión para asegurar que es una persona muy injusta y que debe de apoyar “a los suyos” porque solo buscan conseguir una mejor vida.