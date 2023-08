¿Lo hizo de corazón? Maryfer Centeno expone disculpas de Yahritza y Su Esencia

Cancelan a ‘Yahritza y su Esencia’ por decir que no les gusta Méxco. / Foto: YouTube

Yahritza y Su Esencia se convirtió en una de las agrupaciones más populares dentro del regional mexicano. Tras un par de meses posicionados a nivel mundial, los jóvenes entraron en una polémica de la cual no han podido salir. Los mexicanos no perdonaron los comentarios de los hermanos, quienes aseguraron que no disfrutaban visitar México.

Después de toda la ola de mensajes negativos, Yahritza y Su Esencia sacó un video en el que pidieron disculpas por todo lo ocurrido, pero ¿lo hicieron de corazón? En las últimas horas se comenzó a popularizar el análisis que realizó Maryfer Centeno a la entrevista más reciente de Yahritza, en la que la cantante no pudo contener el llanto al hablar de las burlas y críticas que ella y su familia han sufrido tras los comentarios que hicieron sobre México.

La autonombrada “experta en grafología”, utilizó su canal de YouTube Maryfer para analizar las imágenes: “Se pone en una postura de protección justamente en la zona media, parece un puño, ¿por qué? Porque hay sentimientos encontrados en esta disculpa, por ejemplo el enojo. Se les conoce como disculpas instrumentales, son las que por presión social, de las que sabes que debes hacer pero que no necesariamente vienen del corazón, sino que son parte de un trámite”, dijo Maryfer.

“¿Están arrepentidos? No sé qué tanto. Gran parte del arrepentimiento tendría que ver más con el tema de la situación que se detonó, que del comentario en sí mismo”, explicó Centeno.

