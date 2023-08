¡No se quedaron con las ganas! Seguidoras ARRIESGAN la vida para ver, desde afuera, el concierto de Taylor Swift

Las jóvenes se juntaron y disfrutaron de un buen momento pese a no tener un boleto (Captura de pantalla- Especial )

Taylor Swift se convirtió en una de las cantantes más esperadas en la Ciudad de México. Tras anunciar sus fechas en el Foro Sol, las admiradoras de la intérprete hicieron de todo para conseguir un boleto para las fechas del 24, 25, 26 y 27 de agosto del presente año.

Desafortunadamente, varias personas no tuvieron la suerte de obtener el acceso y se quedaron con las ganas de ver a su cantante favorita. En las últimas horas se comenzó a popularizar, mediante redes sociales, el grupo de personas que se reunió a las afueras del Foro Sol para cantar temas como ‘Shake It Off’, ‘You Belong With Me’ o ‘Love Story’.

Arath Copca no dudó en sacar su celular y documentar cómo algunos jóvenes se subieron a diversas bases para obtener la vista adecuada y así ver a Taylor Swift sin la necesidad de pagar un solo peso. El usuario también mostró el otro lado donde los “afortunados” realizaban una fila para acceder al recinto.

“‘Agárrate fuerte’ y más de uno si se quedo agarrado fuerte por culpa de Ticketmaster”, “Me dan ganas de ir a CDMX para estar aunque sea afuera”, “Wey las que están bien agarradas en el tubo ksksksks las amo” o “yo el sábado 26″ son algunos de los comentarios realizados por diversos internautas.