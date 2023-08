¡No todo fue perfecto! Graban a novios peleando durante concierto de Taylor Swift en CDMX

Taylor Swift se convirtió en una de las cantantes más esperadas en 2023. Con cuatro fechas en el Foro Sol, la intérprete de ‘Love Story’ provocó miles de alegrías entre todas sus fans que pudieron comprar un boleto. Tanta fue la euforia por ver a la cantante, o simplemente escucharla, que algunas seguidores se dieron cita afuera del recinto para gozar de un momento irrepetible pese a no tener entradas.

Aunque todo suene “color rosa”, también hay personas que vivieron momento complicamos o poco gratos. Entre todas las historias, en las últimas horas se comenzó a viralizar el momento en que una pareja discutió minutos previos a la presentación de la compositora estadounidense.

“Mi novia haciéndome drama 2 minutos antes del concierto de Taylor Swift para el que ahorré por meses”, es el texto que insertó un usuario en la grabación donde se ve cómo los enamorados mantenían una fuerte discusión. En el fondo del clip se puede ver el escenario en el que se presentó Taylor.

