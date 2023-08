¡El inteligente! Detienen a ladrón por robar celulares con una pistola de 400 MIL PESOS

La inseguridad es uno de los problemas más comunes en muchos países de Latinoamérica. Pese a las constantes estrategias para erradicar este mal, los maleantes encuentran la manera para seguir delinquiendo. Algunas personas se preguntan si hay sujetos que roban por ‘necesidad’ o por puro ‘placer’.

Sea por el “hambre” o el “gusto” todos buscan obtener una ganancia con los hurtos, por eso, miles de internautas se sorprendieron al enterarse del arma que portaba un delincuente al momento de su captura. De acuerdo con medios locales, el sujeto tenía en sus manos una pistola valuada en más de 400 mil pesos mexicanos.

El hombre, identificado como ‘Alex’ N., de 21 años llevaba un artefacto usado por el ejercito alemán en la Primera Guerra Mundial: “Los coleccionistas estiman que el arma de fuego incautada al presunto delincuente está valuada en más de 100 millones de pesos” , explicó un comunicador colombiano.

