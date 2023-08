¡Luis Rubiales no fue el único! Infames besos forzados que no se pueden olvidar

Los besos son una de las formas más comunes de mostrar cariño y afecto. Esta acción, que debe ser consensuada por los participantes, se volvió uno de los temas más populares por lo ocurrido entre Luis Rubiales y Jenni Hermoso.

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol aseveró que todo fue consensuado, mas la futbolista negó las declaraciones y emitió un comunicado en el que desmentía todo. Además del hecho antes relatado, en las últimas horas se comenzaron a revivir los besos forzados que quedaron documentados frente a una cámara.

Cameron Díaz sufrió, en 1995, una situación muy extraña cuando subía al escenario para presentar el premio al ‘Mejor Beso’. Desafortunadamente, nadie imaginó lo que ocurriría: Chris Isaak intentó besar a la modelo y pese a que ella se negaba, el sujeto persistió, creando un ambiente de incomodidad no solo para la actriz, sino también para el público presente.

De acuerdo con diversos medios, la humillación no terminó allí, pues tras el acto, Isaak comentó con arrogancia: “Sabía que te rendirías”.

Jim Carrey se sumó a la lista de actores cancelados por intentar besar a alguien sin su autorización. Los hechos ocurrieron durante la entrega de los MTV Movie Award 1997, el actor hizo lo mismo con Alicia Silverstone, quien tenía solo 21 años: “Él subió al escenario y lo primero que hizo fue tomarla con las dos manos del cuello para inmovilizarla y darle un beso en la boca. Cuando la soltó, el rostro de la actriz revelaba su incomodidad ”, describieron los portales.

