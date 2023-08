¿Es mortal? Romina Marcos, hija de Niurka, revela la enfermedad que padece

Las redes sociales son un espacio utilizado por millones de personas; en ellas, los usuarios comparten constantes imágenes y videos que logran sumar muchas reproducciones. Entre todas las publicaciones, en las últimas horas se comenzó a popularizar la confesión que realizó Romina Marcos, hija de Niurka, a sus seguidores.

Sí, la creadora de contenido explicó la enfermedad que padece, misma que la ha llevado a realizarse muchas preguntas: “Empecé a sentir un ardor en la zona de la cara, pero una sensación totalmente desconocida, era, literal, como agujas en la frente”

“Y empecé a ver que me que me salían manchas rojas en la frente y en el párpado derecho. Fue ahí donde me empecé a preocupar y fui otra vez con el doctor. Vaya sorpresa, lo que tengo es herpes zóster. La razón es que somaticé mis emociones” , dijo la mujer en el video que subió a Instagram.

