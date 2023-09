¡Más de 10 mil pesos! Revelan cuánto GANAN los revendedores de pasteles del Costco

TikTok se llenó de una gran cantidad de videos que mostraban las peleas y quejas de los socios de la tienda Costco por la restricción que se les hizo en la compra de pasteles de dicho establecimiento. De acuerdo con la empresa, las medidas implementadas se hicieron para evitar la reventa de los postres: “La venta de pasteles y pays está limitada a 5 unidades en total por socio el mismo día. Chocofudge limitado a 2 unidades”, es el anuncio que se colocaron en todas las sucursales.

Entre todas las publicaciones, en las últimas horas se comenzó a viralizar, mediante el portal chino, el cálculo de cuánto puede ganar un revendedor de pasteles del Costco. Sí, el portal ‘N+ Media’ se encargó de realizar un estimado y evidenciar la gran cantidad de dinero que puede conseguir una persona que se dedica a vender rebanadas del establecimiento.

El pastel ‘Matilda’, con un costo de 306 pesos mexicanos, se puede dividir en 10 rebanadas, mismas que se venden en 50 pesos. La ganancia que obtiene la vendedora es de 194 pesos mexicanos. Si logra vender 5 ‘Matildas’, la emprendedora obtendría 970 pesos.

“Las ganancias netas de cada día, vendiendo los cinco pasteles que permite la tienda a cada socio serían de 900 pesos”, explicó el sitio antes citado. Al hacer una estimación con los datos antes revelados, los revendedores obtienen tres mil 600 pesos semanales, es decir, unos 14 mil 400 pesos mensuales. En un año sería posible ganar más de 172 mil 800 pesos.

