¿La aceptará? Wendy Guevara recibe ofertas para mostrar foto íntima de Nicola

Wendy Guevara se convirtió en una de las creadoras de contenido más famosas en todo el mundo. Tras ganar ‘La Casa de los Famosos México’, la integrante de Las Perdidas estuvo en el ojo del entretenimiento.

En las últimas horas, Wendy volvió a ser tendencia por las ofertas que recibe para mostrar foto íntima de Nicola: “Ay no Nicola, le dije ya, nos tienes traumadas con tu órgano reproductor así (hace señas de algo pequeño) y luego dice ‘que no la tengo así, les voy a mostrar’…'les voy a enseñar cuando salgamos’ ándeles pues que en el grupo del Team Infierno que nos enseña y ya tenemos la foto todos hermanas”, explicó Guevara.

En conversación con Poncho Herrera, los integrantes del Team Infierno conversaron sobre la imagen que compartió Nicola: “Tú lo tuviste ahí mucho tiempo y lo agarrabas y lo tocabas, tú me dijiste que no traía nada de pi%&, tú misma decías cada rato, yo no se lo veía, en la foto si se veía que era como un Photoshop no, un saludo a Nicola y un abrazo”.

Hasta el momento, la grabación suma miles de reproducciones en TikTok, donde se pueden leer mensajes como “Poncho mirandola tan bonito a wendy”, “fueron geniales Wendy, Nicola y Poncho”, “Ese Nico es tremendo” o “quedo linda la Wendy”.