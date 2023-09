Wendy Guevara genera polémica al no identificarse como mujer, sino como chica trans

La Cineteca Nacional se virlaizó de gran manera por las acciones realizadas contra una mujer trans, misma que denunció los hechos en redes sociales. Tras un par de horas, la cuenta oficial de este recinto emitió un mensaje pidiendo disculpas por lo ocurrido. Ahora, se comenzaron a popularizar las palabras que dijo Wendy Guevara sobre cómo se identifica.

Te recomendamos: Padre golpea a su hija y agrede a mujer que la quiso defender

La integrante de ‘Las Perdidas’ expuso: “A mí siempre me han atacado muchas chicas, y más estas chicas que están dentro de los colectivos de la comunidad. Me han atacado porque yo siempre he dicho que yo no me considero una mujer . Yo siempre he dicho que soy una chica transexual y para mí, una mujer, es la mujer biológica que puede dar a luz. Entonces me dicen, ¿y las que no pueden dar? Yo digo, pues no, no pueden, pero, tiene su órgano reproductor femenino y todo”, explicó la ganadora de La Casa de los Famosos México.

Wendy Guevara: “ser mujer trans no es ser mujer.”



Y las redes estallan… 🤯



pic.twitter.com/mRob5l09G6 — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) September 15, 2023

La grabación generó comentarios divididos ya que no es la primera vez que Wendy asegura que no se siente 100 por ciento mujer ya que no nació con el aparato reproductor femenino: “Yo no soy ejemplo de nadie. Yo no soy el kínder de la maestra Lupita. Yo no estoy educando a nadie. Yo hago mi contenido y nada más. Echo desmadre y todo y enseño mi vida. Si quieren ver algo educativo, hay páginas y hay canales”.

Sigue leyendo: ¿Tenía Only? Exponen video íntimo de candidata que ofrecía contenido exclusivo