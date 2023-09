Persona trans contesta a polémica realizada en la Cineteca y asegura que ella no es mujer

Laura Glover se convirtió en una de las personas más populares en las últimas semanas. Su manifestación ante lo vivido en la Cineteca Nacional, provoco que más mujeres trans utilizaran sus redes sociales para realizar comentarios sobre los hechos.

Entre todas las publicaciones, Crystal Jurado subió un video, en su cuenta de TikTok, realizando un par de declaraciones que sorprendieron a varios internautas: “A mí no me importa, si tú me dices que soy travesti o que me vale madre a mí me vale m*dre cómo tú me percibas, si lo más importante es coómo yo me perciba. A mí me gusta esto, miren esa coquetería, a mí me gusta esto eso es lo que yo soy si el vecino no me ve así es su problema”.

Con respeto a lo ocurrido con los sanitarios, la persona trans expuso: “Tú no lo eres (mujer) y si le duele a la comunidad trans que diga la verdad es problema de ellas, pero yo sé lo que soy una trans, no soy una mujer; mujer la que me parió, entonces esa sí era una mujer, mis hermanas que tiene marido y tienen hijos”.

Para darle solución al conflicto que ocurrió en el recinto, la persona recomendó: “Insistamos a las autoridades de cualquier lugar a que manden a construir un servicio sanitario exclusivamente para la gente de la comunidad LGBT+”. Hasta el momento, la grabación de los hechos suma más de tres millones de reproducciones en TikTok, donde se pueden leer mensajes como “Esto mismo dijo JK rowling y me la funaron”, “Es Cineteca, pero se identifica como Cinemateca”.