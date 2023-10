¡Sin imaginárselo! Reportero cubre la muerte de su primo

TikTok es una de las aplicaciones más utilizadas en todo el mundo. Millones de personas acceden a este sitio para ver grabaciones que logran viralizarse de gran manera; entre todos los posteos, en las últimas horas se comenzó a popularizar el momento en que un reportero cubrió la muerte de una persona sin imaginar que se trataba de su primo.

El reportero de Infórmate Viesca, Jorge Jaramillo, compartió en su cuenta personal de TikTok el lamentablemente momento en que tuvo que informar sobre el deceso de su familiar. En entrevista para medios nacionales, el hombre aseguró que el occiso “se encontraba barriendo el segundo piso, allá en el techo de su casa; desafortunadamente, había unos cables pelones que llevaban electricidad”.

Al momento de ingresar al domicilio Jorge se encontró con su familia: “efectivamente, entro a la casa rosa y estaba toda mi familia paterna”. Asimismo, el reportero escribió: “Llegué como cualquier otro día y me encuentro con la noticia de que el fallecido era mi primo”.

“Era su primo y no sabía dónde vivía”, “aquí los que no sabemos dónde viven nuestros primos”, “¿Cómo? ¿No sabes dónde vive tu primo y nadie te escribió o llamó antes para decirte?” o “pero no te diste cuenta o no conocías la casa de tu primo”, son algunos de los comentarios realizados por diversos internautas.