MET Gala Ball: El evento que junta moda y baile en CDMX

La Ciudad de México es una de las metrópolis más populares en todo el mundo. Cientos de personas salen, los fines de semana, en busca de un lugar para divertirse y tener momentos inolvidables. Entre todas las opciones, en los últimas mese se comenzaron a viralizar los espacios que realizan “vogue”.

El vogue es una danza, que desacuerdo con muchas personas va más allá de eso: “se baila historia”. Las y los jóvenes acuden a estos espacios recreativos para convivir de manera segura: “Es una noche donde las personas que caminan se ponen al centro y con ellas sus identidades. Es el momento donde todo el mundo está esperando verte, y se te celebra por ello”.

House of Magdalena se posicionó cómo uno de los espacios más populares para vivir la cultura ball en su máxima expresión. Entre sus actividades, se encuentra la ‘MET Gala Ball’: “Asistir a un ‘ball’ es una experiencia única en su tipo como participante o espectadorx; celebrar Ballroom también es una forma de protesta ante la heteronormatividad, la serofobia, la discriminación y la violencia”.

En esta tercera edición se tiene la temática “Manus × Machina: Fashion in an Age of Technology”, misma que “rinde homenaje a diseñadorxs, artistas y momentos icónicos de la moda en 7 categorías que incluyen performance, baile, propuestas de moda y mucha pose”.

La Met Gala Ball 2023, se llevará a cabo el viernes 17 de noviembre de 2023 en Casa Lucerna (Lucerna 42, Col. Juárez) con la participación DJ Guapis, una de las artistas y activistas más relevantes de la escena.