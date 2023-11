Maestra muestra en TikTok qué es lo que realiza los fines de semana

TikTok es una de las aplicaciones más utilizadas en todo el mundo. Tras el paso de la pandemia, millones de internautas ingresaron a este sitio para encontrar un poco de entretenimiento y conectar con más personas. Algunos maestros utilizaron esta app para impartir clases o dar consejos a los padres.

Con la nueva normalidad, algunas profesoras se quedaron en TikTok, donde se popularizaron de gran manera; tal como la miss que enseñó qué es lo que realiza los fines de semana. Pese a solo ser un clip de 15 segundos, la publicación ya suma más de cuatro millones de reproducciones en TikTok.

Sin miedo al qué dirán, la usuaria mostró su talento para bailar en la pista: “Borracha y bellaca los fines de semana” , es el texto que insertó la mujer en el video que está dejando una gran cantidad de comentarios. Además de sorprender por su “perreo”, las personas se dieron cuenta de un error que tenía en el pizarrón.

