¿Merecido? Linchan a presunto ladrón en calles de Cancún

Cancún es uno de los destinos favoritos para miles de turistas, quienes buscan vacaciones inolvidables. Los grandiosos climas y la deliciosa comida provocaron que, desde muchos años atrás, extranjeros viajen a tierras mexicanas para descubrir “el paraíso” que hay en el sur del país. Desafortunadamente, este lugar también se ve afectado por la inseguridad.

En las últimas horas se comenzó a popularizar, mediante X, el momento en que varias personas lograron capturar a un presunto ladrón para tomar justicia a mano propia y “darle una lección” de qué ocurre si te encuentran hurtando. La cuenta que hizo pública la grabación escribió lo siguiente: “Amarran a ladrón y lo agarran a palazoso en la colonia Cuna Maya de Cancún”.

Amarran a ladrón y lo agarran a palazos en la colonia Cuna Maya de Cancún 🛑👇🏼 pic.twitter.com/hR8PH9mC49 — Quintana Roo Urbano (@cancunurbano) November 13, 2023

En la grabación se escucha a la gente inconforme decir: “llora, perro”; mientras que el acusado gritaba de dolor y pedía que pararan las agresiones. Los vecinos hicieron caso omiso y golpearon, en varias ocasiones, al joven acusado de robo.

La grabación de los hechos dividió a los usuarios de Twitter; por una parte, unos pedían que se entregara a la justicia para que fuera detenido, pero otros exigían que estas acciones se replicaran en todo el país para evitar que los robos aumentaran.

Hasta el momento, el clip supera las 10 mil reproducciones, donde se pueden leer mensajes como “No, creo que no es así... eso sana en tres días, un buen truene de huesos si huesos, y lo dejan ahí no creo que denuncie”, “Horrible escena, producto de la inexistente ley que sanciona y el cansancio de la gente honesta que trabaja que ya no tolera que le quiten lo poco que tienen” o “Me encantan los finales felices”.