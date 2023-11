¿Cuánto falta? Científico pone fecha para la extinción humana

El fin del mundo es un tema muy controversial; por eso, existe una gran cantidad de teorías que narran “el fin de los tiempos” de una manera muy religiosa. Sin embargo , ¿la ciencia puede decir cuándo se acabará la vida que conocemos en este planeta?

En las últimas horas se comenzó a viralizar el estudio realizado por Henry Gee en el que explica lo que podría ocurrir con la humanidad en los próximos años. El reconocido paleontólogo y biólogo evolutivo hizo cuenta regresiva en su ensayo titulado “Humans Are Doomed to Go Extinct”.

Ilustración de cómo podría ser el fin del mundo

De acuerdo con este material, la población humana comenzará a disminuir y poco a poco caerá en colapso.En su visión futurista, el biólogo asegura que muchos países tendrá una tasa de nacimientos menor que la de mortandad.

“A medida que la población disminuye, se generan preocupaciones sobre la capacidad de las sociedades para mantener su estructura y funcionalidad con un número insuficiente de habitantes”, explica Henry.

