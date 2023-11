Recolector de basura patea y apedrea a perrito en calles del Edomex

Los perros son animales que casi siempre brindan amor y compañía a toda aquella persona que les demuestra afecto. Pese a lo antes relatado, hay lomitos que son abandonados en la calle; viviendo así un martirio para conseguir alimento y un techo para cubrirse del sol y las lluvias.

Desafortunadamente, en las últimas horas se comenzó a popularizar la grabación de una cámara de seguridad que logró capturar el momento en que un trabajador de limpieza pateó a un perrito, quien presuntamente vive en situación de calle. El periodista de nota roja, Carlos Jiménez, expuso el caso en su cuenta personal de X.

INFELIZ!

Es un trabajador de limpia de Naucalpan @GobNau

Y así agredió, le lanzó una piedra y luego pateó a este perrito en el Fraccionamiento Las Américas @SoyNaucalpan

Según él, el perro le ladra siempre q pasa y por eso lo pateó.



Les cuento en #C4EnAlerta pic.twitter.com/6HwtfBKBT9 — Carlos Jiménez (@c4jimenez) November 27, 2023

“Es un trabajador de limpia de Naucalpan @GobNau Y así agredió, le lanzó una piedra y luego pateó a este perrito en el Fraccionamiento Las Américas @SoyNaucalpan Según él, el perro le ladra siempre q pasa y por eso lo pateó”, se puede leer en el posteo que ya suma más de 100 mil reproducciones en la red social perteneciente a Elon Musk.

La cámara de videovigilancia documentó cómo el acusado agredió al animal en repetidas ocasiones. Una asociación explicó que gracias a la denuncia que hizo el reportero se pudo contactar con las autoridades correspondientes del municipio de Naucalpan, Estado de México, para realizar la denuncia: “Taquito ya está resguardado y empleado según dado de baja”.

“Luego por qué les pasa lo que les pasa. ¡Con los animalitos no!”, “Y por qué no cuando lo agarren todos nos unimos y lo pateamos y le lanzamos de piedras al hdspm. Desgraciado infeliz”, “Alguien que golpea a un animal indefenso definitivamente no puede ser buena persona” o “Me gustaría también patearlo argumentando que su camión siempre me molesta cada que pasa”, son algunos de los comentarios colocados en el video que ya se viralizó.