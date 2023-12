¡Sin familia! Mamá se gradúa de la prepa y sus hijos la dejan plantada

Los logros académicos de un estudiante son celebrados, en su gran mayoría, por las mamás de los alumnos, quienes ponen toda su dedicación para que sus hijos puedan ser grandes profesionistas y así vivir de lo que les apasiona realizar.

Lucy Silva es una de tantas madres que hizo todo lo posible para acudir a las graduaciones de sus hijos, pero ¿ellos celebrarían de la misma manera? En las últimas horas se comenzó a popularizar el triste momento en que Silva se gradúo del bachillerato, pero ninguno de sus hijos asistió al evento.

“Y pensar que estuve en todas las graduaciones de mis hijos, en todas, y hoy que termino la preparatoria, ninguno pudo venir. Todos tuvieron algo más importante que hacer. Así es la…”, dijo la usuaria en su video que ya supera las dos millones de reproducciones en el portal chino.

Pese a contar algo desde el corazón, algunos internautas no tomaron con buenas intenciones las palabras de a mujer y respondieron de manera despectiva: “Creo que estás confundiendo tu comentario. Yo solamente hice el comentario de que no habían ido por una o por otra razón; pero si tú me ves, yo no estoy triste, yo estoy contenta, porque me siento muy orgullosa de mis logros y de mis cosas que he logrado”, enfatizó.

“Wow cuantas personas juzgan a alguien sin conocerla. En fin ánimo ahora vive y disfruta por y para ti. Felicidades por tu logro”, “Diría mi abue ‘Una madre para mil hijos pero no hay hijos para una madre’”, “es la señal de que ya no te necesitan ahora ve por ti sin remordimiento” o “Duele. Lo siento mucho. Pero yo le digo: estoy orgullosa de usted aunque no la conozca”, son algunos de los comentarios optimistas que recibió la egresada de diversos usuarios.