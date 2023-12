¡Sin pena y con honor! Quinceañera se toma fotos en el camión de basura donde trabaja su papá

Las fietsas de XV años son parte de la cultura mexicana. Miles de jóvenes esperan, con muchas ganas, el día en el que sus seres queridos organizan una reunión en la que ellas son el centro de atención. Cada familia tiene su forma de celebrar los 15 años, sin embargo la gran mayoría contrata a un fotógrafo para dejar evidencia del mágico momento.

En las últimas horas se comenzó a popularizar, mediante Facebook, el trabajo que realizó Alejandro Pinilla, un camarógrafo de eventos sociales, pero ¿qué ocurrió con las imagenes para que se vitalizaran? La quinceañera eligió que la temática de sus imágenes fuera un camión recolector de basura en el que trabaja su papá.

“Yukari, con gran orgullo muestra el trabajo de su señor padre, Chofer de Camión de Limpieza Publica, siente el gran amor y esfuerzo que hicieron para festejar su gran día”, es el texto que insertó Alejandro en las fotos que suman varias reacciones de diversos internautas.

