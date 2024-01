Fan se tatúa el rostro de Paola Suárez con la palabra “Fuerza”

Joven se tatúa el rostro de Paola Suárez con la palabra “Fuerza”

Paola Suárez se convirtió, junto con Wendy Guevara, en una de las personas más vistas en redes sociales. Pese a que la ganadora de La Casa de los Famosos México se llevó casi toda la atención, su fiel amiga siguió realizando contenido y apoyando a “su comadre” durante todo el proceso.

Te recomendamos: Hombre golpea a mujer porque no le quiso dar dinero

Este 2024, Suárez se volvió una de las tendencias más populares en X, antes Twitter, sin embargo la razón no fue la mejor: su pareja, presuntamente, la golpeó en repetidas ocasiones . Pese a que todavía no se esclarece, de manera legal, qué fue lo que ocurrió aquella noche, muchas personas apoyan a la integrante de Las Perdidas y piden justicia para ella.

Entre todos los mensajes de solidaridad, en las últimas horas se comenzó a popularizar el tatuaje que se hizo un supuesto fan con el rostro de Paola y la palabra “fuerza”. El artista compartió un clip, de solo 12 segundos, en el que se ve la petición que le hizo un cliente.

Hasta el momento, la publicación cuenta con más de 400 mil reproducciones en el portal chino, donde se pueden leer mensajes como “Esto ya se salió de control!!”, “Esto se va hacer viral”, “puedo decir que conozco a la persona que le hicieron éste tattoo” o “#SiTocanAUnaRespondemosTodxs”.

Una relación llena de violencia

De acuerdo con Paola Suárez, ésta no era la primera vez que José N la violentaba. De hecho fue “la tercera vez”. La amiga de Wendy aseveró que tampoco era la primera persona que le levantaba la mano. Se definió a si misma como una mujer “curtida” por los golpes, pero no normalizó la situación.

Sigue leyendo: Muere el influencer mexicano Sebastián Bautista en accidente automovilístico

“Con ésta pareja es la tercera [vez], anteriormente yo ya he pasado como quien dice ‘yo estoy ya como muy curtida’ decía mi abuelita en paz descanse. A mí me dices algo y no me hiere. Tengo golpes en la cara, en los ojos, pero sabes qué es lo que más me duele... el golpe en el corazón me duele mucho, aquí”.

Pese a que las imágenes provocaron un sinfín de comentarios, los internautas pidieron que estos actos no se normalicen y que realmente se haga algo contra la persona acusada de violentar a su pareja, quien presuntamente había aceptado una propuesta de matrimonio.