Joven presume relación con adulto mayor y este la deja

El primer mes de año acabó y con ello miles de parejas se preparan para planear un 14 de febrero inolvidable. Algunos enamorados aseguran que es necesario expresar el amor en redes sociales y no quedar en “la oscuridad”, pero al igual que las fotos o videos que se comparten, estas muestras de afecto pueden inmortalizarse de una manera muy sencilla.

Entre todos los internautas, en las últimas horas se comenzó a viralizar la historia de una joven, quien no paraba de presumir las actividades que hacia junto a su pareja pese a que este era mucho más grande que ella. Con todo y los comentarios negativos, la mujer no paraba de presumir sus citas, mas todo dio un giro de 180 grados al decir que su novio la había dejado.

En la grabación, de solo 16 segundos, se puede ver a la despechada llorar y decir que Juan, nombre del involucrado, la había dejado: “Estoy en cama, me dejó Juan” , se alcanza escuchar en el clip de TikTok. Pese a que algunas personas consideran que las imágenes son parte de una broma, otros creen que sí es un hecho verídico.

Hasta el momento, la grabación de los hechos suma más de 250 mil reproducciones en X, red social de Elon Musk, donde se pueden leer comentarios como “Era ‘viudo’ y regreso con su ex”, “Es falso, yo lo vi en Instagram y no es la chica del final. La verdadera novia de Juan jajaja es una loquita que se quiere hacer famosa y lleva años con el señor” o “Y así ‘SoyMessi’ entendió que el amor no tiene edad pero también que los abuelos no son eternos”.